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«Голыми точно недопустимо»: священник рассказал, в чем можно окунаться в купель на Крещение

Священник Волков разрешил окунаться в прорубь на Крещение в купальнике и плавках

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Максим Богодвид/РИА Новости

Церковь не запрещает окунаться в прорубь в купальнике или плавках на Крещение, которое отмечается 19 января. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцево Александр Волков. Он пояснил, что допустима любая одежда, главное, не погружаться в купель голым.

«Обычно люди погружаются в каком-то белье, которое подразумевает соединение с водой. Голыми, конечно, прыгать в воду точно совершенно недопустимо. Некоторые надевают какие-то специальные рубашки длинные. Но даже если это будет купальник или плавки, тоже ничего страшного в этом нет. Так тоже возможно. Главное, все это совершать с благовением и верой без отрыва от церковного понимания этого», — сказал Волков.

Священник обратил внимание, что многие заблуждаются, считая, что купание раз в год в крещенской воде способно изменить их жизнь к лучшему.

«Нет, ничего не изменится, это самообман. Изменится только тогда, когда человек сам будет меняться, стремиться к добру, когда он сам перестанет ругаться со своими родными и близкими, перестанет заниматься какими-то безобразиями. В общем, сам одумается и станет чуть лучше в наступающем году. Вот это стремление быть чуть лучше — это и есть некоторая задача для каждого человека, который так или иначе стремится праздновать Крещение», — констатировал Волков.

Раннее в РПЦ напомнили, что практика гадания на Крещение противоречит христианству.

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