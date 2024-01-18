В одном из регионов России началось строительство экопромышленного парка

В Нижегородской области с закладки фундамента стартовало строительство экопромышенного парка. Он станет одним из восьми подобных объектов, построенных в каждом федеральном округе страны, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Экопромышленный парк строится по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», напомнил Буцаев.

«В Дзержинске продолжаются работы по строительству инфраструктуры экопромышленного парка. Сейчас возводится здание научно-технического центра», — цитирует его телеканал «360».

Резиденты экопромышленного парка создадут производства по утилизации, общая мощность которых превысит 150 тысяч тонн вторсырья в год, рассказал директор по технологиям РЭО Олег Шияновский. Так, одна из компаний создаст объект по утилизации отходов шинной резины, бумажной и полимерной упаковок. Из сырья планируется производить гранулят для асфальтобетонной смеси.

Подобные парки появятся также в Краснодарском, Ставропольском и Приморском краях, Ленинградской, Московской, Челябинской, Новосибирской областях.

Напомним, в РЭО резидентам экопромышленных парков пообещали льготные кредиты по субсидированной ставке за счет федерального бюджета.

Эксперты ранее назвали главные экологические проблемы России.