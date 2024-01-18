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На избивших участника спецоперации в подмосковном кафе завели дело

Против иностранцев, избивших участника СВО в Чехове, возбудили уголовное дело

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Shutterstock

В кафе в Чехове иностранцы избили участника спецоперации во время ссоры, на них завели уголовное дело. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.

По ее словам, 14 января военный был в кафе «Вояж». Мужчина был в помещении и вышел с другом на улицу, где рассказал истории из жизни на фронте. Это услышали мигранты, которые начали толкать россиянина и пытались ударить по раненой ноге.

Позже девушка пригласила мужчину на танец, и иностранцы стали ее оскорблять. Мужчина вступился за партнершу, после чего завязалась драка. В ней, по данным источника, принимали участие более десяти человек.

Радий отметила, что по данному факту возбуждено дело о хулиганстве. Фигурантов разыскивают.

До этого в Тюмени участники спецоперации решили устроить самосуд над избившими российского военного молодыми людьми.

Ранее в Реутове возбудили дело в отношении иностранца, который избил участника СВО.

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