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В Кемерово мужчина выбросил жену из окна третьего этажа

В Кемерово мужчина несколько часов избивал жену и выбросил ее из окна

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Shutterstock

В Кемерово мужчина несколько часов избивал жену в квартире. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на местные паблики в социальных сетях.

Инцидент произошел в Кировском районе города. По словам местных жителей, женщина подвергалась насилию с трех до пяти часов утра. После этого супруг сбросил возлюбленную с третьего этажа.

Медики прибыли на место и госпитализировали пострадавшую. Специалисты оказали женщине всю необходимую помощь, но спасти ее не удалось.

Известно, что подобные случаи происходили и раньше. Сообщали ли окружающие об этом в правоохранительные органы, не уточняется.

Источник в экстренных службах подтвердил информацию об инциденте. В правоохранительных органах ситуацию не прокомментировали.

Ранее в Петербурге студента избили и заставили отписаться от патриотических пабликов.

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