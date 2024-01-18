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В Москве мужчина приставал на улице к младшекласснице и предлагал ей деньги

В Москве девочка чудом спаслась от пристававшего к ней на улице взрослого мужчины

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Depositphotos

В Москве поймали мужчину, который приставал к восьмилетней девочке на улице. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На днях школьница поссорилась с мамой — она пообещала ей что-то купить, но так и не купила. Расстроенная девочка убежала из дома и столкнулась на улице с незнакомцем. Он уточнил, не ищут ли ее родители, и предложил девочке проследить за каким-то человеком за тысячу рублей.

Затем взрослый и ребенок пришли на детскую площадке на улице Авиаконструктора Миля. Там злоумышленник предложил ученице младших классов две тысячи рублей и стал к ней приставать. Пострадавшая испугалась и решила вернуться домой, но по дороге ее остановили полицейские.

К тому времени педофил уже скрылся в неизвестном направлении, его удалось задержать на следующий день. Подозреваемым оказался 43-летний москвич, в отношении которого следователи уже возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее россиянин угостил двух девочек ягодами, пригласил к себе и надругался над ними.

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