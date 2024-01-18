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Кинолог объяснил, на что стоит ориентироваться при выборе собаки

Кинолог Голубев: при выборе собаки стоит ориентироваться на особенности породы

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Depositphotos

Бытует мнение, что суки покладистее и спокойнее кобелей, однако это не так. Выбирая собаку, лучше ориентироваться не на пол, а на особенности породы, характер и темперамент животного. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Будущему собаководу нужно понимать, что все собаки индивидуальны, ориентация только на пол питомца может стать причиной разочарования. Учитывайте породу, а также характер и темперамент конкретной особи», — отметил Голубев.

Он добавил, что в одном и том же помете может быть покладистый кобель и гиперактивная сука, которую воспитать будет непросто.

До этого Голубев отмечал, что причиной плохого поведения собаки могут быть неправильная дрессировка, проблемы со здоровьем, стресс, большие нагрузки и психологические травмы.

По его словам, не следует сразу списывать плохое поведение питомца на его необучаемость, необходимо разобраться в вопросе.

Ранее кинолог рассказал, как подружить кошку с собакой.

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