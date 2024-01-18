Количество жертв обстрела Ирана со стороны Пакистана выросло до девяти

Количество жертв ракетного обстрела иранского Серавана увеличилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», — рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

До этого Мархамати сообщал, что взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (04:00 мск). По его словам, под ракетный обстрел попала одна из иранских деревень, в результате чего погибли четыре ребенка и три женщины, которые не были гражданами Ирана.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана.

После обстрела МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана.

Ранее Китай предложил посредничество в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном.