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Количество жертв обстрела Ирана со стороны Пакистана выросло до девяти

В Иране сообщили, что число жертв ракетного удара Пакистана выросло до девяти

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Reuters

Количество жертв ракетного обстрела иранского Серавана увеличилось. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

«Двое мужчин также стали жертвами ракетного обстрела сегодня утром в одном из приграничных сел Саравана, общее число погибших достигло девяти человек», — рассказал журналистам замгубернатора провинции Систан и Белуджистан Алиреза Мархамати.

До этого Мархамати сообщал, что взрывы в регионе прозвучали примерно в 04:30 по местному времени (04:00 мск). По его словам, под ракетный обстрел попала одна из иранских деревень, в результате чего погибли четыре ребенка и три женщины, которые не были гражданами Ирана.

В ночь на 18 января Пакистан нанес удары по «антипакистанским группировкам» в области Сераван, на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном. Факт обстрела подтвердили в пакистанском МИД.

Сообщалось, что снаряды попали в семь объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана.

После обстрела МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Пакистана.

Ранее Китай предложил посредничество в разрядке напряженности между Пакистаном и Ираном.

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