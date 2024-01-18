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СК заочно обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в спонсировании АТО в Донбассе

СК РФ обвинил украинских чиновников Шлапака и Кубива в финансировании АТО

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе Нацбанка Украины Степану Кубиве. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, они принимали решение о начале так называемой «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и финансировали ее за счет денег госбюджета. Сейчас ведомство принимает меры, чтобы задержать и арестовать украинских чиновников.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин напомнил, что Следственный комитет заочно предъявил обвинения ранее исполнявшему обязанности министра обороны Украины Михаилу Ковалю и бывшему министру обороны Валерию Гелетею, командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко, первому замначальника генштаба ВСУ Игорю Колеснику, замначальника генштаба ВСУ Александру Локоте, а также заместителю командующего сухопутными войсками Украины Андрею Грищенко. В ведомстве отметили, что все они в разное время координировали военную агрессию против жителей Донбасса.

Бастрыкин высказывал мнение, что киевские власти пытаются возродить нацистскую идеологию в отношении мирного населения Донбасса под влиянием Запада.

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