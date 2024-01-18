В России призывают компенсировать ветеранам платное высшее образование

В России необходимо ввести денежные компенсации ветеранам, которые ранее получили платное высшее образование, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее предложение он направил главе Минтруда Антону Котякову, передает RT со ссылкой на копию письма.

Сегодня ветераны боевых действий имеют право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета по установленным государством квотам, напомнил эксперт. Однако многие из них уже отучились в вузах, поэтому не могут воспользоваться такой мерой поддержки, отметил Орлов и призвал ввести для них механизм денежной компенсации.

Напомним, по данным Минобрнауки РФ в 2023/2024 учебном году в вузы поступили около тысячи участников специальной военной операции (СВО). Доля бывших военнослужащих по введенной в конце 2022 годе квоте составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места.

Ранее в Госдуме предложили увеличить количество претендентов на звание «Ветеран труда».