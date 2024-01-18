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В Москве произошла утечка соляной кислоты

На севере Москвы из 17-тонного контейнера произошла утечка соляной кислоты

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Илья Тимин/РИА «Новости»

На севере Москвы разгерметизировался контейнер с соляной кислотой. Об этом сообщил портал MK.ru.

Инцидент произошел около трех часов ночи на 25-м километре Ленинградского шоссе. Там с грузовика Volvo, который ехал из Петербурга, опрокинулся 17-тонный контейнер. При падении он разгерметизировался, а также повредил топливный бак фуры. В итоге произошла утечка бензина и кислоты.

На место происшествия приехали специалисты, которые не зафиксировали превышения вредных веществ в воздухе. Эксперты провели работы по ликвидации последствий случившегося.

Незадолго до этого в Шахтах произошли взрыв и пожар на заводе по производству полиэфирного волокна. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ЧП пострадали 10 человек. Работник завода рассказал, что причиной происшествия стали действия слесарей: они пытались починить подтекающий кран с кислотой с помощью удара по гайке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Саратове большегруз протаранил надпись с названием города.

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