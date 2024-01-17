Эксперт назвал способ отличить мошенников от звонков родных

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ Герман Клименко в эфире «Радио 1» прокомментировал предупреждение Центробанка РФ о том, что мошенники начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальных жертв, чтобы по телефону выманивать денежные средства. Эксперт подчеркнул, что отличить механический голос от настоящего можно, поскольку искусственный интеллект еще не настолько развит, чтобы вести диалог украденным голосом онлайн без искажений.

«Когда мы слышим записанный заранее голос, то он звучит по-человечески, но при диалоге начинаются искажения, потому что ответы на эти вопросы не были прописаны в программе изначально. Поэтому старайтесь больше говорить. Чем дольше вы говорите, спрашиваете что-то, тем больше шансов, что вы поймете, с кем разговариваете», — отметил Клименко.

Он напомнил, что мошенники чаще всего сообщают по телефону о том, что близкий жертвы попал в ДТП или полицию, и просят передать деньги, чтобы урегулировать вопрос. Вместо того, чтобы выполнять просьбы злоумышленников, специалист посоветовал позвонить в правоохранительные органы, больницу или перезвонить.

Как рассказали в ЦБ РФ, все чаще мошенники создают адресные схемы, составленные по цифровому портрету человека. Его злоумышленники могут сформировать, например, на основании данных, которые сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.

Регулятор рекомендует осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.