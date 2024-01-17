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В суд подали второй иск на миллиард к Ивлеевой и участникам скандальной вечеринки

Россиянка подала иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой за нравственные страдания

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Еще один иск на миллиард к Ивлеевой и другим участникам голой вечеринки подала во Всеволожский суд уроженка Урала. Об этом рассказал РИА Новости представитель истца.

Заявительница считает, что все селебрити, кто участвовал в вечеринке в московском клубе «Мутабор», намеренно распространяют «деструктивную информацию», которая подрывает политику по укреплению традиционных ценностей.

Истица отметила, что эти действия причинили ей и ее ребенку нравственные и физические страдания, породили страх за будущее страны.

Это уже второй подобный иск на такую сумму. Накануне в суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную вечеринку в клубе Mutabor.

Сама вечеринка прошла 20 декабря 2023 года. Среди гостей, кроме Собчак, были Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

Ранее стало известно, сколько всего заявлений в полицию подали россияне после «голой» вечеринки Ивлеевой.

Все новости на тему:
«Голая» вечеринка Ивлеевой
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