Россиянина задержали за финансирование террористической организации с Украины

В Алтайском крае россиянина подозревают в финансировании одной из террористических организаций Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
По версии правоохранителей, мужчина был участником интернет-сообщества организации. Спустя некоторое время он решил оказать финансовую поддержку террористам. Для этого россиянин купил криптовалюту и перевел на кошелек организации.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинение. Фигурант признал свою вину, на данный момент он находится под стражей.
Ранее сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе документы о финансировании ВСУ экстремистами.