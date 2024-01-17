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Россиянина задержали за финансирование террористической организации с Украины

На Алтае мужчину задержали за финансирование террористов с Украины

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Алтайском крае россиянина подозревают в финансировании одной из террористических организаций Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.

По версии правоохранителей, мужчина был участником интернет-сообщества организации. Спустя некоторое время он решил оказать финансовую поддержку террористам. Для этого россиянин купил криптовалюту и перевел на кошелек организации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему уже предъявили обвинение. Фигурант признал свою вину, на данный момент он находится под стражей.

Ранее сотрудники ФСБ нашли в Мариуполе документы о финансировании ВСУ экстремистами.

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