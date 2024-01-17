Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке авиабилетов

Россияне могут сэкономить на покупке авиабилетов, если будут следить за курсом валют. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Помимо этого, можно также отказаться от дополнительных услуг, которые часто прилагаются пассажирам, отметил эксперт. Например, можно выбирать невозвратный тариф, отказаться от багажа, платной услуги выбора конкретного места в салоне и бронирования питания.

«Авиакомпании с периодичностью несколько раз в год устраивают так называемые распродажи. В этот период цена на билет может быть с очень существенной скидкой, до 50%», — добавил Горин.

Помимо этого, более привлекательные цены могут предлагать лоукост-авиакомпании, заключил он.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян до этого говорил, что при изъятии загранпаспорта на границе из-за опечаток можно вернуть деньги за путешествие, но только при условии, если заранее была куплена страховка от невыезда. В целом действие нового закона «О едином перечне оснований недействительности паспортов» скажется на молодоженах, и россиянах, в фамилиях которых есть буквы «ё» и «й», заявил он.

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