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Стало известно, сколько заявлений поступило в полицию после «голой» вечеринки Ивлеевой

Shot: в полицию поступило шесть заявлений после вечеринки Ивлеевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россияне подали в полицию шесть заявлений после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, пять из шести заявлений были поданы в Москве.

Отмечается, что Ивлееву требуют наказать за «противоправные действия».

До этого ТАСС сообщал, что в суд Таганского района Москвы 16 января поступил коллективный иск против телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с требованием выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей за провокационную «голую» вечеринку в клубе Mutabor.

Часть гостей вечеринки столкнулись с проблемами после скандальных фото и видео. Активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-движения.

Вечеринка прошла в клубе Mutabor 20 декабря 2023 года.

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