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Нарколог перечислил признаки начальной стадии алкоголизма

Врач Ковтун: плохое настроение может быть признаком первой стадии алкоголизма

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Depositphotos

На начальной стадии определить зависимость от алкоголя сложно, однако есть несколько признаков, указывающих на наличие проблемы. О них в эфире «Радио 1» рассказал врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

Первый признак, по его словам, — это толерантность к спиртному. У человека отсутствуют тошнота и рвота даже если он выпьет много. Еще одной характерной чертой начальной стадии алкоголизма являются нетипичные формы опьянения, продолжил врач.

«Если обычный человек выпивает для того, чтобы повеселиться, походить пьяным, и это ему нравится, то другой, наоборот, становится агрессивным, злобным, задиристым, его тянет в драки и на приключения. Кто-то становится плаксивым, депрессивным, сидит и грустит», — пояснил Ковтун.

Кроме того, по словам специалиста, начинающего алкозависимого характеризуют частые мысли о спиртном. Человек с нетерпением дожидается окончания дня или недели, когда можно позволить себе выпить.

До этого заведующий кафедрой наркомании и токсикомании ИНОПР Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов отмечал, что на второй и третьей стадии алкоголизма характер человека претерпевает изменения из-за воздействия алкоголя. В частности на второй стадии появляется раздражительность, перепады настроения и слишком яркие эмоциональные реакции.

Ранее врач объяснил, что провоцирует развитие белой горячки у алкоголиков.

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