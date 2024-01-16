На западной Украине мужчина получил срок за попытку продать флаг СССР

Во Львовской области суд приговорил мужчину к двум годам испытательного срока за попытку продать в интернете флаг СССР, сообщает украинский телеканал ТСН.

«Во Львовской области к испытательному сроку приговорили мужчину, потому что он в Сети продавал флаг Советского Союза», — говорится в материале.

По данным суда, объявление о продаже флага СССР мужчина разместил еще в 2021 году и этим нарушил закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики».

Подсудимый не признал свою вину, но первоначальный приговор в два года лишения свободы был смягчен до двух лет испытательного срока.

6 января сообщалось, что администрация села Пушкино в украинском Закарпатье отказалась сносить памятник советскому солдату. По данным агентства, в ответ на обращение главы неправительственной организации «Декоммунизация. Украина» председатель села Степан Ковач, комментируя отказ, сообщил, что речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино». По его словам, на собрании местных жителей 24 декабря единогласно было решено не демонтировать скульптуру советского солдата и постамент воинам-односельчанам.

Ранее Рада приняла закон о демонтаже памятников, связанных с РФ и СССР.