Компания перенесла офис в отдаленный горный район, чтобы заставить сотрудников уволиться

В Китае компания перенесла свой офис в отдаленный горный район, чтобы заставить сотрудников уволиться и не платить им компенсацию, пишет South China Morning Post.

Как рассказали бывшие сотрудники рекламной компании, офис был перенесен из центра города в отдаленную горную местность, в которой есть проблемы с транспортом. Экс-работники считают, что это было сделано умышленно, так как фирма хотела сократить количество людей и при этом не платить им деньги при увольнении.

Мужчина по фамилии Чанг, работавший в компании, рассказал, что дорога до нового места занимала у него около двух часов в один конец. Китаец добавил, что у него есть личный автомобиль, а его коллегам без машины приходилось добираться до офиса сложным маршрутом.

«Моим коллегам, у которых не было машины, приходилось пользоваться автобусом, который ходил каждые три часа, а затем идти еще три километра по горным тропам, чтобы добраться до офиса», — прокомментировал он.

Новое место, как утверждается, было не только отдаленным, но и не имело элементарных удобств, что вынуждало сотрудников ездить в ближайшую деревню только для того, чтобы воспользоваться общественным туалетом.

Несмотря на многочисленные жалобы, руководство отказалось что-либо предпринимать в сложившейся ситуации. В итоге 14 из 20 сотрудников написали заявления об увольнении, не получив компенсации.

«Арендная плата в центральном деловом районе была высокой, а новый офис находился на ремонте», — прокомментировали представители компании.

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