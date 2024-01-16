Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре рассказали о колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильные колебания температуры в Москве

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура в Москве в ближайшие дни будет сильно колебаться под действием циклона.

«Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, дневная температура в Москве 16 января составит от — 3°C до — 1°C с возможным повышением до нуля. В Московской области ожидается от — 5°C до 0°C. Прогнозируется также небольшой снег.

Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 января ситуация резко изменится, и циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. В связи с этим Москва будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных. По его словам, в ночное и в дневное время температура в столице опустится до — 8°C и — 10°C, а по области — до — 12°C.

Как рассказал метеоролог, в ночь на четверг температура продолжит понижаться до — 16°C и — 18°C в Москве и до — 21°C по области, а днем к столице будет приближаться восточная периферия очередного циклона, начнется повышение температуры.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что за погоду в Москве и области на этой неделе будут отвечать два циклона.

В Гидрометцентре также сообщали, что с понедельника в Москве начнет резко теплеть, и температурный фон будет чуть выше нормы.

Ранее синоптики назвали последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами