В Гидрометцентре рассказали о колебаниях температуры в Москве в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура в Москве в ближайшие дни будет сильно колебаться под действием циклона.

«Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, дневная температура в Москве 16 января составит от — 3°C до — 1°C с возможным повышением до нуля. В Московской области ожидается от — 5°C до 0°C. Прогнозируется также небольшой снег.

Согласно прогнозу Вильфанда, с 17 января ситуация резко изменится, и циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. В связи с этим Москва будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных. По его словам, в ночное и в дневное время температура в столице опустится до — 8°C и — 10°C, а по области — до — 12°C.

Как рассказал метеоролог, в ночь на четверг температура продолжит понижаться до — 16°C и — 18°C в Москве и до — 21°C по области, а днем к столице будет приближаться восточная периферия очередного циклона, начнется повышение температуры.

До этого синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявлял, что за погоду в Москве и области на этой неделе будут отвечать два циклона.

В Гидрометцентре также сообщали, что с понедельника в Москве начнет резко теплеть, и температурный фон будет чуть выше нормы.

Ранее синоптики назвали последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году.