В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся.

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Херсонской области действует воздушная тревога.

До этого украинское издание «Общественное», сославшись на главу назначенной Киевом администрации Херсона Романа Мрочко, сообщало о взрывах в городе.

В ночь на 15 января украинское издание «Зеркало недели» опубликовало материал, согласно которому в Херсоне также произошли несколько взрывов. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.