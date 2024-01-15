Московский суд запретил вакансии «только для славян»

Дорогомиловский суд Москвы вынес решения, признающие объявления, опубликованные в соцсети «ВКонтакте», о вакансиях, открытых «только славянам», запрещенными к распространению. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

Там заявили, что суд вынес соответствующие решения по иску прокуратуры. В вакансиях предлагали работу на стройке, в пекарне и магазине одежды. Суд счел, что в данных объявлениях содержится дискриминация соискателей по национальному признаку, которая запрещена законом.

В 2021 году сервис объявлений о продаже и аренде недвижимости ЦИАН официально ввел запрет на сдачу квартир только людям «славянской внешности». Решение сервис объяснил тем, что в текстах объявлений не должно содержаться дискриминации, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации.

7 января 2023 года уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов высказал мнение, что гражданам РФ не стоит бояться мигрантов, потому что россияне совершают больше преступлений, чем приезжие.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил внимательно следить за ситуацией с мигрантами в России.