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Россиянин избил пенсионера, похитил у него оружие и угнал машину

В Кемеровской области мужчина избил пенсионера и угнал у него машину

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Кузбассе молодой мужчина ограбил и избил пенсионера, он украл у кемеровчанина ружье и угнал автомобиль «Нива». Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратился 63-летний кемеровчанин, мужчина сообщил, что его избил и ограбил знакомый. Приятели распивали спиртные напитки в квартире у пенсионера, в какой-то момент между ними возникла ссора.

Гость несколько раз ударил потерпевшего по голове металлическим совком для чистки печи, взял ключи от сейфа с оружием, похитил двуствольное охотничье ружье с патронами, два мобильных телефона и угнал автомобиль марки «Нива».

Пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмами. Полицейским удалось разыскать угнанное авто, в нем находился 33-летний местный житель, оружие и патроны изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее уфимца жестоко избили из-за замечания компании, распивавшей алкоголь в подъезде.

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