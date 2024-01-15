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Железнодорожник предложил помощь больной туристке и изнасиловал ее

The Hindu: в Индии железнодорожник изнасиловал в поезде больную туристку

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Depositphotos

Туристка из Великобритании подверглась изнасилованию в поезде, по дороге в индийский Бангалор над ней надругался сотрудник железной дороги. Об этом сообщает портал The Hindu.

30-летняя британская туристка ехала на поезде из города Хоспет в Бангалор, в дороге ей стало плохо, у женщины сильно заболел живот. Она позвала на помощь одного из сотрудников поезда, мужчина помог ей в туалете, затем завел в купе, положил ее на полку и закрыл шторы.

Воспользовавшись беспомощным состоянием женщины он начал массировать ей живот, попытался поцеловать в губы и надругался.

Туристка находилась в сознании, но боялась позвать на помощь, она обратилась в полицию после прибытия в пункт назначения. Правоохранители задержали 22-летнего насильника, проводится разбирательство.

Ранее таксиста, изнасиловавшего спящую пассажирку, отправили в колонию на 3,5 года.

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