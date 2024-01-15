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МО РФ: Пентагон исследует возможность применения оспы обезьян как биооружия

Минобороны РФ: США изучают возможность применения оспы обезьян как биооружия

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Пентагон изучает возможности применения вируса оспы обезьян в качестве биооружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кириллова, в России обеспокоены тем, что американские военные биологи стали чаще исследовать вирусы натуральной оспы и других патогенных для человека вирусов.

«Речь идет об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы», — пояснил генерал.

Он напомнил, что работать с этим вирусом разрешено только в Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США и российском государственном научном центре «Вектор».

В июле 2022 года Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с вспышкой заражения оспой обезьян в мире. Болезнь выявили у 80 тыс. человек. В мае 2023-го режим ЧС был снят.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какую опасность оспа обезьян представляет для России.

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