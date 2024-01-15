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К выходным жителям Москвы и Подмосковья пообещали возвращение морозов

Синоптик Ильин: потепление в московский регион пришло ненадолго

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

В Московской области и в европейской части России заметно потеплело. Такая погода продержится в течение всей недели, однако к выходным снова начнет холодать, вернутся морозы, рассказал синоптик Александр Ильин в беседе с телеканалом «360».

В течение сегодняшнего дня температура воздуха составляет 1-3 градуса ниже нуля при сохранении облачной и снежной погоды. Предстоящей ночью существенного похолодания не будет, рассказал Ильин. По его прогнозу, ожидается от -2 до -4 градусов.

Завтра, 16 января, атмосферное давление снизится. Ночью 18 января заметно похолодает – до 9-14 градусов мороза. В среду днем в Москве и регионе температура воздуха будет колебаться от 8 до 12 градусов мороза, осадков не будет.

«Сильных морозов не будет. [Температура будет колебаться] от нуля до -2 градусов. И в пятницу не исключена оттепель — до 0… +2 градусов по Москве и Московской области», — пообещал Ильин.

Однако тепло продержится недолго – уже к выходным вернется холодная погода. По прогнозу синоптика, температура воздуха составит 8-12 градусов мороза.

Напомним, погоду в столичном регионе он объяснял влиянием двух циклонов, из-за которых в течение недели ожидаются снегопад и повышение температуры воздуха.

Синоптики ранее назвали последствия рекордной жары, ожидаемой в 2024 году.

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