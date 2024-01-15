Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптики предупредили москвичей о двух циклонах на этой неделе

Синоптик Ильин: за неделю московский регион посетят два циклона

close
100%
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

За погоду в Москве и области на этой неделе будут отвечать два циклона, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Ожидаются снегопад и повышение температуры воздуха, отметил он в беседе с RT.

Влияние циклона уже ощущается и сохранится завтра. Прогнозируется умеренный, но продолжительный снегопад. За сутки, по словам Ильина, выпадет от 4 до 6 см осадков. При этом температура воздуха в течение дня будет расти.

Во вторник во второй половине дня снег прекратится, а температура воздуха останется примерно такой же.

«Ночью в среду и в четверг похолодает до -10...-15 °С градусов. Днем в среду будет -8...-12 °С. В четверг днем начнется рост температуры, в пятницу кратковременная оттепель, температура около 0 °С», — рассказал синоптик.

В четверг, по прогнозу, придет очередной циклон, в результате чего снова пройдет снег — выпадет от 7 до 9 см осадков. В ночь с четверга на пятницу на дорогах будет опасная дорожная обстановка, предупредил Ильин.

Напомним, в Гидрометцентре также сообщали, что с понедельника в Москве начнет резко теплеть, температурный фон будет чуть выше нормы.

Ранее ученые назвали ключевой параметр для сохранения снежного покрова.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами