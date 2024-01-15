Синоптики предупредили москвичей о двух циклонах на этой неделе

За погоду в Москве и области на этой неделе будут отвечать два циклона, рассказал синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин. Ожидаются снегопад и повышение температуры воздуха, отметил он в беседе с RT.

Влияние циклона уже ощущается и сохранится завтра. Прогнозируется умеренный, но продолжительный снегопад. За сутки, по словам Ильина, выпадет от 4 до 6 см осадков. При этом температура воздуха в течение дня будет расти.

Во вторник во второй половине дня снег прекратится, а температура воздуха останется примерно такой же.

«Ночью в среду и в четверг похолодает до -10...-15 °С градусов. Днем в среду будет -8...-12 °С. В четверг днем начнется рост температуры, в пятницу кратковременная оттепель, температура около 0 °С», — рассказал синоптик.

В четверг, по прогнозу, придет очередной циклон, в результате чего снова пройдет снег — выпадет от 7 до 9 см осадков. В ночь с четверга на пятницу на дорогах будет опасная дорожная обстановка, предупредил Ильин.

Напомним, в Гидрометцентре также сообщали, что с понедельника в Москве начнет резко теплеть, температурный фон будет чуть выше нормы.

Ранее ученые назвали ключевой параметр для сохранения снежного покрова.