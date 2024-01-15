Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Блогер Лерчек и ее супруг выплатили 504 млн рублей долгов

Бастрыкин сообщил, что блогеры Чекалины выплатили 504 млн руб. налоговых долгов

close
100%
Следственный комитет РФ

По словам председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в интервью РИА Новости, блогеры Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины выплатили долг по налогам в размере 504 миллиона рублей. Ранее было возбуждено два уголовных дела в отношении супругов.

Первое дело касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, второе — об отмывании средств в особо крупном размере. Однако благодаря имеющимся доказательствам они признали свою вину и полностью возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей.

В связи с этим уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено. Однако расследование обстоятельств легализации имущества, полученного преступным путем, продолжается.

Ранее адвокат Константин Третьяков также сообщил о прекращении уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной.

Ранее другая блогер и автор проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская не смогла добиться снятия ареста на банковские счета на фоне своего иска к ФНС. Суд отказал Блиновской, потому что она не предоставила полный пакет документов — у нее не было справки о наличии счетов в банках, а также о том, есть ли на них какие-либо средства.

Также в клуб «Мутабор», где прошла «голая вечеринка» блогерши Насти Ивлеевой, 27 декабря пришли сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзор.

Ранее сенатор Шейкин заявил, что РКН заблокирует все VPN-сервисы с 1 марта 2024 года.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами