Почти тысячу приходов УПЦ перевели в состав Православной церкви Украины

С февраля 2022 года почти тысяча общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были переведены в состав Православной церкви Украины. Такие данные приводит Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Киевская городская государственная администрация и областные госадминистрации перерегистрировали в ПЦУ уставы 968 общин Украинской Православной Церкви», — цитирует агентство слова эксперта Госэтнополитики Андрея Смирнова.

В 2019 году Православная церковь Украины (ПЦУ) получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Указ предусматривает, что церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины. Кафедра ПЦУ находится в Киеве.

Главой ПЦУ стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

Тем не менее, УПЦ подвергается со стороны украинских властей регулярным гонениям и притеснениям, происходят рейдерские захваты храмов, в отношении священнослужителей возбуждаются уголовные дела.

11 января сообщалось, что на Украине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Волынской области.

30 ноября стало известно об обысках, проводимых СБУ в Почаевской лавре УПЦ.

Ранее сторонники ПЦУ разгромили несколько корпусов Киево-Печерской лавры.