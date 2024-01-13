Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Почти тысячу приходов УПЦ перевели в состав Православной церкви Украины

Уставы 968 общин Украинской православной церкви перерегистрировали в ПЦУ

close
100%
SOPA Images/Global Look Press

С февраля 2022 года почти тысяча общин канонической Украинской православной церкви (УПЦ) были переведены в состав Православной церкви Украины. Такие данные приводит Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести.

«Киевская городская государственная администрация и областные госадминистрации перерегистрировали в ПЦУ уставы 968 общин Украинской Православной Церкви», — цитирует агентство слова эксперта Госэтнополитики Андрея Смирнова.

В 2019 году Православная церковь Украины (ПЦУ) получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Указ предусматривает, что церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины. Кафедра ПЦУ находится в Киеве.

Главой ПЦУ стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

Тем не менее, УПЦ подвергается со стороны украинских властей регулярным гонениям и притеснениям, происходят рейдерские захваты храмов, в отношении священнослужителей возбуждаются уголовные дела.

11 января сообщалось, что на Украине активисты ПЦУ захватили храм УПЦ в Волынской области.

30 ноября стало известно об обысках, проводимых СБУ в Почаевской лавре УПЦ.

Ранее сторонники ПЦУ разгромили несколько корпусов Киево-Печерской лавры.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами