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Никто не пострадал в результате пожара в складском комплексе в Петербурге

МЧС: все люди остались целы в результате пожара на складах в Петербурга

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В результате возгорания в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга все люди остались целы. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения главка МЧС по городу Игорь Улубиков, видеосообщение с ним опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам Улубикова, спасателям удалось спасти часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

По данным издания «Фонтанка», пожар на складе мог начаться в помещении с упаковочной пленкой. В этом помещении находились 350 человек

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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