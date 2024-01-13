Никто не пострадал в результате пожара в складском комплексе в Петербурге

В результате возгорания в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга все люди остались целы. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения главка МЧС по городу Игорь Улубиков, видеосообщение с ним опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По словам Улубикова, спасателям удалось спасти часть складского комплекса, электроподстанцию и парковку грузового автотранспорта.

Утром 13 января в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар на складах, принадлежащих компании Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тыс. квадратных метров, к тушению огня были привлечены 270 специалистов и 57 единиц техники. Ущерб от пожара предварительно оценили в 10-11 миллиардов рублей.

По данным издания «Фонтанка», пожар на складе мог начаться в помещении с упаковочной пленкой. В этом помещении находились 350 человек

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.