Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме не увидели необходимости в увеличении числа выходных

Депутат Бессараб заявила, что нет необходимости в увеличении числа выходных дней

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Введение дополнительного выходного дня в России в обозримом будущем не представляется возможным. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, это большая нагрузка на работодателей. По ее словам, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что очень накладно и для экономики, и для покупателя.

Бессараб отметила, что также нет необходимости в увеличении общего числа выходных дней в году, какие-то дни, как в новогодние праздники, могут сдвигаться, но количество останется прежним.

Депутат подчеркнула, что надо сохранить все так, как есть. При этом она высказала мнение, что будущее за сокращенной продолжительностью рабочего дня.

В декабре минувшего года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой сделать оплачиваемым выходным для многодетных семей 8 июля — День семьи, любви и верности.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходным днем для всех россиян День Конституции.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами