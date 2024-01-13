В Госдуме не увидели необходимости в увеличении числа выходных

Введение дополнительного выходного дня в России в обозримом будущем не представляется возможным. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Парламентарий напомнила, в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, это большая нагрузка на работодателей. По ее словам, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что очень накладно и для экономики, и для покупателя.

Бессараб отметила, что также нет необходимости в увеличении общего числа выходных дней в году, какие-то дни, как в новогодние праздники, могут сдвигаться, но количество останется прежним.

Депутат подчеркнула, что надо сохранить все так, как есть. При этом она высказала мнение, что будущее за сокращенной продолжительностью рабочего дня.

В декабре минувшего года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой сделать оплачиваемым выходным для многодетных семей 8 июля — День семьи, любви и верности.

Ранее в Госдуме предложили сделать выходным днем для всех россиян День Конституции.