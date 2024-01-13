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Россиянка год избивала 13-летнюю дочь, девочку спасли учителя

На Алтае будут судить мать, год истязавшую 13-летнюю дочь

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Depositphotos

В Горно-Алтайске завершено расследование уголовного дела по обвинению женщины в истязании своей несовершеннолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В Горно-Алтайске педагоги школы спасли 13-летнюю ученицу от издевательств матери, женщина почти год избивала дочь, она таскала девочку за волосы и била шнуром от зарядного устройства.

Синяки на теле школьницы заметили учителя и обратились в правоохранительные органы. 42-летнюю мать задержали, было возбуждено уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ребенок из семьи изъят и находится под опекой родственников. Уголовное дело в отношении матери направлено в суд.

Ранее в Башкирии мужчина истязал бывшую жену и ее сына после разрыва.

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