Движение по Крымскому мосту перекрывали

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 13 ноября, в настоящее время проезд вновь разрешен. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 07:53 до 08:06 мск. Причина их введения не уточняется.

До этого движение по переправе через Керченский пролив останавливали 10 января. Тогда также не были названы причины введения ограничений.

9 января временно прекращала свою работу Керченская паромная переправа. Это было связано с с неблагоприятными погодными условиями: в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сильных осадков и ветра.

Ранее стало известно число туристов, посетивших Крым в прошлом году.