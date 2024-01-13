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Движение по Крымскому мосту перекрывали

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

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Ulf Mauder/Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрывали утром 13 ноября, в настоящее время проезд вновь разрешен. Об этом сообщили в Telegram-канале инфоцентра о ситуации на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 07:53 до 08:06 мск. Причина их введения не уточняется.

До этого движение по переправе через Керченский пролив останавливали 10 января. Тогда также не были названы причины введения ограничений.

9 января временно прекращала свою работу Керченская паромная переправа. Это было связано с с неблагоприятными погодными условиями: в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за резкого похолодания, сильных осадков и ветра.

Ранее стало известно число туристов, посетивших Крым в прошлом году.

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