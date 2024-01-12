В Госдуме прокомментировали жалобы родителей на плохое школьное питание

Сегодня родители учащихся реже жалуются на школьное питание, а бизнес поставщиков в этой сфере становится более открытым, считает зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Комментируя в интервью НСН проблему с поставщиками питания в школы, она отметила, что выбрать одну компанию для этого можно не во всех регионах.

Накануне в Ассоциации родительских комитетов и сообществ заявили, что система школьного питания заточена на выбор поставщика с самыми низкими ценами, в результате чего дети едят не полезные для их здоровья консервированные продукты. Сегодня, по словам Буцкой, есть регионы, в которых определен единый поставщик.

«Я недавно была в Татарстане и смотрела, как организована работа единого поставщика. Можно сравнить разве что с фармацевтическим производством: понятно, что закупается, понятен каждый этап приготовления, везде контроль», — рассказала депутат.

В то же время такую практику возможно реализовать не везде, добавила она и привела в пример Якутию, размеры которой сопоставимы с Индией. Она напомнила о том, что недавно президенту Владимиру Путину пришлось отменить поездку в этот регион из-за погодных условий.

«Это все, что нужно знать о погоде в Якутии. Поэтому говорить о каком-то едином поставщике, который будет работать сразу на всю республику, сложно. В таких регионах нужен более индивидуальный подход», — заявила депутат.

Напомним, также родители учащихся пожаловались на закрытость темы школьного питания и призвали создавать рабочие группы с привлечением родителей на уровне каждой школы, а контроль доверить государству.

В одном из регионов России ранее россиянка пожаловалась на нехватку горячего питания в школе.