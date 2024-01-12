Стало известно, сколько зерна собрали в России в 2023 году

В России с учетом новых регионов в 2023 году предварительно собрали 147 млн тонн зерна, в том числе около 95 млн тонн пшеницы. Об этом в интервью РИА Новости сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

По ее словам, в новых регионах России в 2023 году собрали 4,8 млн тонн зерна.

«Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой государственной программы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники и обеспеченности минеральными удобрениями, также меры поддержки по льготному кредитованию и даже обеспечение занятости», — отметила Абрамченко.

Она уточнила, что прежде всего решили поддержать производителей хлеба, овощей, зерновых и молока.

«По этим направлениям доводили средства федерального бюджета на поддержку производства», — добавила вице-премьер.

Абрамченко указала, что в целом в России в 2023 году удалось получить очень хороший результат по зерну. При этом, отметила она, «не было драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».

До этого Росстат сообщал, что в России в 2023 году собрали 142,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, что на 9,5% ниже прошлогоднего уровня. Урожай пшеницы за год составил 92,8 млн тонн.

Ранее в МИД РФ заявили о готовности к расширению поставок зерна в Тунис.