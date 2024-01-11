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ТСЖ подало иск к Волочковой

Петербургское ТСЖ подало иск к Волочковой о взыскании судебных издержек

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Телеграм-канал «Анастасия Волочкова»

Петербургское товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Итальянская улица, дом 4» подало иск к балерине Анастасии Волочковой о взыскании судебных издержек, выяснила «Газета.Ru».

Иск был зарегистрирован судом 14 декабря прошлого года, само судебное заседание должно состояться 2 февраля.

До этого стало известно, что судебные приставы хотят взыскать с балерины Анастасии Волочковой почти 60 тысяч рублей. Исполнительное производство в отношении ИП балерины начато 27 ноября. В графе с суммой непогашенной задолженности указана цифра в 57 195 рублей.

В декабре стало известно, что Анастасия Волочкова решила продать свою последнюю квартиру в Астрахани. О продаже квартиры «с прекрасным видом на Волгу» она рассказала в социальных сетях, заявив, что кто-то может быть счастлив в этом жилье. Более чем 20 квартир в Астрахани достались Волочковой от экс-супруга, бизнесмена Игоря Вдовина. В 2020 году она продала квартиры, кроме одной.

Ранее Волочкова рассказала, сколько тратит на отдых на Мальдивах.

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