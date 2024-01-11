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Самолет Ан-2 экстренно сел в аэропорту Кызыла из-за неисправности

Самолет Ан-2 авиакомпании «Тува-Авиа» экстренно сел в аэропорту Кызыла

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Андрей Сорокин/РИА «Новости»

Самолет Ан-2 авиакомпании «Тува-Авиа», выполнявшее рейс по маршруту Кызыл – Кунгуртук, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кызыла из-за неисправности. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Известно, что на борту самолета находились девять пассажиров и два члена экипажа. По сообщению прокуратуры, воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

«Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — добавили в ведомстве.

До этого стало известно, что самолет «Уральских авиалиний», который совершил экстренную посадку в пшеничном поле под Новосибирском, планируют разобрать на части и утилизировать.

10 января пассажирский самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками. Следствие установило, что самолет выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Горно-Алтайск. Однако в полете у воздушного судна случились неполадки и оно приземлилось в международном аэропорту в Барнауле.

Ранее пассажирский борт авиакомпании «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

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