Сугробы в Москве выросли до 41 сантиметра

Сугробы в московском регионе местами выросли до 41 сантиметра. Об этом рассказал в своем Telegram-канале синоптик, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы в Москве выросли на 6 сантиметров. ВДНХ — 30 сантиметров, Балчуг — 28 сантиметров, МГУ — 35 сантиметров, Тушино — 41 сантиметр. Это на 5 сантиметров выше нормы и соответствует показателям 3 декады января», — написал он.

В ближайшие выходные в Москве ожидается мороз до -22 градусов. Таким образом, температура воздуха будет на 10-12 °C ниже нормы, рассказала синоптик Татьяна Позднякова.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин до этого рассказал, что в ночь на пятницу температура воздуха в Москве составит 15-17 °C ниже нуля.

На Крещение, 19 января, в столице ожидаются морозы до -15°C. Ожидается небольшое потепление после старого Нового года.

Ранее Путин сравнил морозы в Москве и на Чукотке.