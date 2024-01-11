В Пентагоне рассказали о состоянии министра обороны Остина

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин находится в больнице в хорошем состоянии. При этом дата выписки еще не известна, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

«Министр Остин в настоящее время остается в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии», – сказал Райдер, добавив, что глава ведомства поддерживает связь с военным руководством страны

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что глава минобороны США Остин переведен из палаты интенсивной терапии, но остается в больнице.

У Остина диагностировали рак простаты на ранней стадии еще в декабре. Министру сделали операцию, которая привела к осложнениям — в начале января его экстренно доставили в больницу с инфекцией мочевыводящих путей. После этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что состояние здоровья главы Пентагона Ллойда Остина не угрожает национальным интересам Соединенных Штатов.

Ранее американист предрек отставку главе Пентагона на фоне болезни.