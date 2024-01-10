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Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге привлекательности

Henley&Partners: российский паспорт стал 51-м в рейтинге привлекательности

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МВД России/14.мвд.рф

Российский паспорт оказался на 51-й строчке ежегодного «индекса привлекательности паспортов» по версии консалтинговой компании Henley&Partners. Рейтинг опубликован на официальном сайте.

В предыдущем докладе, выпущенном в июле прошлого года, паспорт РФ находился на две строчки выше. В то же время число стран и территорий, доступных обладателям российского паспорта без визы, увеличилось со 115 до 119.

Первое место в рейтинге делят сразу несколько стран: Германия, Испания, Италия, Сингапур, Франция и Япония. Обладатели документов этих стран могут без визы посещать 194 страны и территории из 227 учитываемых в рейтинге. Самый худший показатель в рейтинге у Афганистана (28 стран), Сирии (29) и Ирака (31).

Несмотря на трудности с авиаперелетами в некоторые страны, россияне в 2023 году стали чаще брать кредиты на путешествия. Самый высокий средний размер POS-кредита был зафиксирован в категории туризма — 228 тыс. рублей.

Ранее эксперт по туризму рассказал, где отдохнуть в России зимой.

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