Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Азаровка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Брянскую область. Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, на этот раз под ударом оказалось село Азаровка Стародубского муниципального округа.

«Пострадавших нет. В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — говорится в сообщении главы области.

До этого Богомаз рассказал об обстреле села Лемешовка в Севском районе, по которому, по словам губернатора, выпустили более 14 снарядов. В этом случае также обошлось без пострадавших.

9 января власти Брянской области также сообщали об атаке со стороны Украины. В тот раз в регионе пресекли попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Он был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли до 190 солдат на Краснолиманском направлении.