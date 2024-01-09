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В Японии зафиксировали сильное землетрясение

В японской Ниигате произошло землетрясение магнитудой 6,0 без угрозы цунами

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Kyodo/via Reuters

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 9 января в японской префектуре Ниигата. Об этом сообщили сейсмологи Главного метеорологического агентства Японии.

По данным ведомства, подземные толчки зарегистрировали в 17:59 по местному времени (11:59 мск) в районе острова Садо. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км под водой. Он находится недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, которая особенно пострадала от мощного землетрясения 1 января.

Тем не менее эксперты заверили, что угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате инцидента пока не поступало, но движение скоростных поездов на некоторых участках приостановили.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в центральной Японии 1 января, толчки были такой силы, что в стране объявляли об угрозе цунами, похожее предупреждение было сделано и на востоке России.

В Японии тысячи жителей прибрежных районов в результате были вынуждены покинуть свои дома. Многие здания и дороги оказались повреждены.

Ранее землетрясение произошло на Сахалине.

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Землетрясения в Японии
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