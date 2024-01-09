Губернатор рассказал, где разместят детей из обстреливаемого Белгорода

Юных жителей Белгородской области разместят в оздоровительных лагерях Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жители Белгорода просили Гладкова отправить их детей в загородные школьные лагеря. Он отметил, что уже договорился об этом с губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей, которые готовы оказать необходимую помощь. Так, губернатор Михаил Евраев уже заявлял, что после обстрелов, произошедших в Белгородской области, регион предоставит убежище для 300 детей-белгородцев.

При этом Гладков заверил, что детей при необходимости будут сопровождать белгородские преподаватели. Также все выбранные лагеря осмотрят специалисты, заключил он.

Накануне стало известно о трех раненых в результате новых обстрелов Белгорода. Отмечается, что украинской стороной применялась реактивная система залпового огня RM-70 Vampire.

Гладков сообщил, что выбиты окна в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении. Также повреждены три автомобиля, а четыре грузовика загорелись. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.