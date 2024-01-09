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Пожарные назвали предварительную причину взрыва в отеле в Техасе

Пожарные посчитали утечку газа предварительной причиной взрыва в отеле в Техасе

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U.S. Navy/Reuters

Представитель пожарного департамента техасского города Форт-Уэрт заявил, что возможной причиной происшедшего взрыва в отеле могла стать утечка газа, сообщает РИА Новости.

По словам пожарного, предварительные данные свидетельствуют о том, взрыв, скорее всего, произошел в результате утечки газа. При этом представитель пожарного департамента отметил, что эта версия еще не является окончательной.

Он также сообщил журналистам, что общее число пострадавших при взрыве составило 11 человек. Все они доставлены в местные больницы.

Ранее сообщалось, что в отеле Sandman Signature, находящемся в Форт-Уэрте, штат Техас, произошел сильный взрыв, приведший к серьезному повреждению первых двух этажей здания.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что сильный пожар произошел в подмосковной Баковке, в Одинцово.

По предварительной информации, в жилом доме взорвался газ. После этого начался пожар в здании. Столб дыма от пожара был виден на несколько километров.

Ранее в Петербурге столкнулись два теплохода.

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