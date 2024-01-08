ВСУ обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Лемешовка в Севском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные выпустили свыше 10 снарядов по мирным объектам. В результате обстрела никто не пострадал, заявил глава региона.

При этом он указал, что в результате атаки частично повреждены восемь домов, хозяйственные постройки, три легковых автомобиля, одна единица спецтехники сельхозпредприятия. Кроме того, частично нарушено уличное освещение.

Богомаз добавил, что в настоящее время аварийные бригады проводят восстановительные работы. Оперативные и экстренные службы также работают на месте.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили террористическую атаку со стороны Вооруженных сил Украины по объектам на территории РФ.

По информации ведомства, 7 января около 13 часов украинцы пытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА, но ПВО России уничтожила его над Брянской областью.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.