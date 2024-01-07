Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прокуратура оценила ситуацию с отоплением в Подмосковье

Ситуация с отоплением улучшилась в городах Подмосковья после реакции прокуратуры

close
100%
Яна Кондратьева/Типичное Болотное/VK

В прокуратуре Московской области сообщили, что ситуация с отоплением улучшилась в ряде городов региона после вмешательства надзорного органа. Об этом сообщает ТАСС.

«После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесено 26 представлений в связи с нарушениям в поставках отопления. На места коммунальных аварий выезжают прокуроры, которые проводят прием пострадавших и контролируют мероприятия по восстановлению отопления.

До этого сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации Подольска в первые дни января. В начале январе в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды. Инцидент связали с котельной, которая обеспечивала энергоресурсами микрорайон Климовск. С 6 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.

Утром 7 января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой вмешаться в ситуацию с частной котельной.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами