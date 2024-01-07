Под Тюменью у 19 несовершеннолетних выявили опасные венерические инфекции

В Тюменской области почти у двух десятков несовершеннолетних обнаружили опасные венерические инфекции. Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

По информации издания, всего венерические инфекции зарегистрировали у 19 несовершеннолетних. В службе рассказали, что у 12 подростков выявили сифилис. Еще 7 оказались инфицированы гонореей — основная доля зараженных приходится на Тюмень и Тюменский район.

До этого резкий рост зарегистрированных случаев инфекций, передающихся половым путем (ИППП), зафиксировали в 27 странах Европейского союза. Чаще всего медики диагностировали инфицирование хламидиозом, гонореей и венерической лимфогранулемой.

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