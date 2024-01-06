Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов.

Он отметил, что сейчас специалисты обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключать многоквартирные дома. Также Артамонов попросил жителей обращать внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. Если обнаружится повреждение радиаторов, то стоит сообщить об этом и специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт, отметил он.

Накануне в Подольске произошел прорыв теплотрассы. Власти обещали восстановить подачу тепла в течение двух часов. Григорий Артамонов заявил, что отдельное внимание уделяется состоянию с теплоснабжением в ОСП №5 Подольской областной клинической больницы, куда будут доставлены десять тепловых пушек. Он отметил, что работы по восстановлению системы уже ведутся и будут завершены примерно через два часа.

Ранее в Екатеринбурге коммунальная авария парализовала движение трамваев.