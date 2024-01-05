Житель Якутии устроил погром в Самарском храме

В Новокуйбышевске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который ворвался в храм и устроил погром, агрессивный прихожанин затеял драку и сломал подсвечники. Об этом сообщает Управление Росгвардии Самарской области.

Сообщение о дебоше в одном из храмов Новокуйбышевска поступило от священнослужителя, он сообщил, что в церковь вошел мужчина и начал вести себя неадекватно. Прихожанин затеял драку, нецензурно выражался и сломал несколько подсвечников.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который был неопрятно одет и находился в состоянии опьянения. Выяснилось, что мужчина постоянно проживает в Якутии и находится в розыске по подозрению в совершении мошенничества, задержанный передан сотрудникам полиции.

Ранее бизнесмен из Мордовии оскорбил повара и устроил погром в киоске с шаурмой, попав на видео.