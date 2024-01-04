В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет агентство городских новостей «Москва».

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. По уточненным данным, все случилось около 6:00 на подстанции Бескудниково. Там произошел пожар, из-за которого один из трансформаторов выгорел, а остальные получили небольшие повреждения.

Из-за аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии. В итоге отключились и тепловые пункты отопления.

Бирюков отметил, что оставшиеся дома подключают к резервной системе отопления в ближайшее время. По его словам, город дополнительно выделил около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления. Все службы работают в усиленном режиме.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании оперативного штаба по устранению аварии на подстанции.

По его словам, в результате пожара в некоторых зданиях временно нарушено энергоснабжение. Собянин отметил, что экстренным службам удалось оперативно справиться с ликвидацией возгорания.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в подмосковной Баковке, в Одинцово.