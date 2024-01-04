Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В большинстве домов на северо-востоке Москвы включили электричество

Городские власти сообщили, что дома в СВАО подключают к энергоснабжению

close
100%
Телеканал 360/VK

Отопление в нескольких районах СВАО после пожара на подстанции частично восстановлено. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, пишет агентство городских новостей «Москва».

Утром 4 января произошло возгорание на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы. По уточненным данным, все случилось около 6:00 на подстанции Бескудниково. Там произошел пожар, из-за которого один из трансформаторов выгорел, а остальные получили небольшие повреждения.

Из-за аварии в районах Северное и Южное Медведково, Бибирево, Отрадное произошли отключения электроэнергии. В итоге отключились и тепловые пункты отопления.

Бирюков отметил, что оставшиеся дома подключают к резервной системе отопления в ближайшее время. По его словам, город дополнительно выделил около 100 передвижных дизельных генераторов для обеспечения работы резервной системы отопления. Все службы работают в усиленном режиме.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании оперативного штаба по устранению аварии на подстанции.

По его словам, в результате пожара в некоторых зданиях временно нарушено энергоснабжение. Собянин отметил, что экстренным службам удалось оперативно справиться с ликвидацией возгорания.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в подмосковной Баковке, в Одинцово.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами