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Сергей Лавров исполнил мечты троих детей в рамках акции «Елка желаний»

ТАСС: Лавров поучаствовал в акции «Елка желаний» и исполнил мечты троих детей

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МИД РФ

Новогодние мечты троих детей исполнились с помощью министра иностранных дел России Сергея Лаврова в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщает ТАСС.

11-летняя Анастасия из Луганска мечтала увидеться с главой МИД России, и в итоге побывала в Москве, посетила каток на Красной площади, Международную выставку-форум «Россия» и МИД РФ, где Сергей Лавров побеседовал с ней о занятиях поэзией.

11-летний Арсений из Московской области мечтал сыграть партию с Сергеем Карякиным — знаменитым гроссмейстером, президентом Федерации шахмат Подмосковья. Встреча прошла в здании МИД, где юноша сыграл с маэстро пару партий и пообщался с главой министерства Сергеем Лавровым.

14-летняя Ксения из Амурской области мечтала о виниловом проигрывателе. Сотрудник представительства МИД РФ вручил ей подарок с автографом министра, побывав в гостях.

27 декабря президент России Владимир Путин исполнил мечту пятиклассника в рамках акции «Елка желаний».

28 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на акции «Елка желаний» пообещал познакомить девочку с пилотажной группой.

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